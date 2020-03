Bij supermarktketen Jumbo is het vanwege grote drukte tijdelijk niet mogelijk online boodschappen te bestellen. Het is niet duidelijk wanneer nieuwe bestellingen weer in behandeling genomen kunnen worden. Ook Picnic zit aan de grens van het mogelijke.

Volgens Jumbo is de maatregel genomen om ervoor te zorgen dat de reeds geplaatste bestellingen uitgeleverd kunnen worden, zo valt te lezen op de website. NU.nl is nog in afwachting van een reactie.

Daarnaast geldt in de winkels van Jumbo een maximum aantal van bepaalde producten per klant. Dit naar aanleiding van de lege schappen die zijn ontstaan door de grote vraag naar lang houdbare producten.

Ook onlinesupermarkt Picnic merkt de gevolgen van de grote vraag naar producten, aldus een CEO en medeoprichter Michiel Muller. Zo zit het bedrijf aan het maximumaantal bestellingen en bezorgingen dat het kan uitvoeren, waardoor gemiddeld zes tot zeven dagen moet worden gewacht voor het eerst mogelijke bezorgmoment.

Voor zaken als handzeep, handgel, wc-papier en paracetamol geldt inmiddels ook bij Picnic een maximum aantal van één of twee verpakkingen per klant.

