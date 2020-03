De Europese Investeringsbank (EIB) gaat 40 miljard euro vrijmaken om het Europese midden- en kleinbedrijf (mkb) te ondersteunen vanwege de uitbraak van het coronavirus, meldt de EIB in een maandag verschenen persbericht.

Veel bedrijven in Europa worden hard geraakt doordat de economische activiteit afneemt door de maatregelen die landen nemen om de uitbraak in te dammen. "De economische schade daarvan is wijdverspreid en wordt meteen gevoeld", schrijft EIB-president Werner Hoyer.

De 40 miljard euro die de investeringsbank vrijmaakt, bestaat voor de helft aan garantstellingen voor banken. 10 miljard euro gaat naar banken om werkkapitaal te verlenen aan het mkb en de overige 10 miljard gaat naar het opkopen van leningen met onderpand. Ook het laatstgenoemde bedrag is bedoeld om het voor banken makkelijker te maken om geld te lenen aan bedrijven.

"We hebben een sterk Europees antwoord nodig op de coronacrisis. Europa heeft een nieuw 'whatever it takes'-moment nodig", aldus Hoyer. Daarmee verwees hij naar een bekende uitspraak die ECB-president Mario Draghi deed tijdens de Europese schuldencrisis.

