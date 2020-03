De online warenhuisgigant Amazon heeft flink meer werknemers nodig vanwege de extra vraag die door de uitbraak van het coronavirus is ontstaan. Op dit moment bestellen veel meer Amerikanen zaken als boodschappen online, waardoor het bedrijf tijdelijk 100.000 extra mensen wil aannemen, schrijft Amazon maandagavond in een blogpost.

Amazon richt zich met name op Amerikanen die in de horeca, reisbranche en entertainmentsector werkzaam zijn, maar nu even zonder werk zitten. Door de huidige situatie zijn bijvoorbeeld restaurants gesloten.

"We willen deze mensen laten weten dat ze welkom zijn om bij ons te komen werken tot het leven weer normaliseert en hun eerdere werkgevers ze weer terug kan nemen", aldus Amazon.

Het zal met name gaan om werkplekken in distributiecentra van de online warenhuisgigant. Om het plaatje iets aantrekkelijk te maken, verhoogt Amazon ook tijdelijk het minimumsalaris met 2 dollar (1,79 euro) naar 15 dollar per uur. De tijdelijke salarisverhoging zal het bedrijf wereldwijd 350 miljoen dollar kosten.

