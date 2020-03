Aandelenbeurzen in Europa zijn maandag opnieuw fors lager gesloten vanwege zorgen over de gevolgen van de coronavirusuitbraak voor de wereldeconomie. De Amsterdamse AEX-index sloot 4,3 procent lager, na eerder op de dag nog bijna 10 procent in de min te hebben gestaan.

Met het verlies is de AEX-index sinds maart met ruim 22 procent gedaald, van 539 naar 417 punten. Maandag zakte de index zelfs voor het eerst sinds 2016 weer onder de 400 punten, maar krabbelde aan het eind van de handelsdag weer een beetje op.

Ook andere aandelenbeurzen in Europa daalden hard. De Duitse DAX- en Franse CAC40-indices stonden aan het eind van de handelsdag 5,5 en 6,3 procent lager.

Op Wall Street stonden de aandelenbeurzen er niet veel beter voor. Na de opening van de beursdag werd de handel meteen een kwartier stilgelegd, om zo een verdere daling te voorkomen. Omstreeks 17.55 uur stond de toonaangevende S&P 500-index 6,9 procent lager. De Nasdaq verloor 6,1 procent en de Dow Jones kelderde met 7,3 procent.