De ene na de andere luchtvaartmaatschappij ziet zich genoodzaakt om vluchten te schrappen nu landen steeds meer maatregelen nemen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Air France-KLM verwacht in de komende dagen 70 tot 90 procent van de totale capaciteit te schrappen. De grootste kisten van het concern blijven aan de grond. Ryanair, de grootste vlieger in Europa, denkt de capaciteit de komende twee maanden met 80 procent te verlagen.

Het is maar een greep uit de vele waarschuwingen die maatschappijen maandag uitstuurden.

"De situatie gaat nogal dramatisch zijn in de komende weken", vat Willie Walsh, topman bij het moederbedrijf van British Airways, de situatie samen tegenover de Financial Times. "Er zijn veel luchtvaartmaatschappijen die al onder druk staan met weinig of geen financiële reserves."

IATA, de wereldwijde brancheorganisatie voor de luchtvaart, schat dat de sector zo'n 113 miljard dollar (ruim 100 miljard euro) aan inkomsten zal mislopen door de crisis. Maar deze schatting dateert wel van voordat steeds meer overheden de grenzen sluiten.

Sommige analisten gaan al verder. Het Centre for Aviation, een Australisch consultantsbureau, verwacht dat de meeste luchtvaartmaatschappijen tegen eind mei failliet zullen zijn als overheidsingrijpen uitblijft.

'Nog nooit gezien'

"Dit is iets wat we nog nooit hebben gezien", zegt Rogier Lieshout, luchtvaarteconoom bij onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek. Of de maatschappijen dit overleven, hangt heel erg af van de onderneming zelf, denkt hij.

Zo hebben de Amerikaanse maatschappijen nog aardige reserves, meer dan Europese maatschappijen. Maar vooral voor de grote nationale 'carriers' zal de toekomst waarschijnlijk behouden blijven.

Eerder ging de kleinere Britse vliegmaatschappij Flybe al failliet. Het bedrijf had al jaren financiële problemen. Ook de Noorse maatschappij Norwegian Airlines zit in moeilijkheden. "Als alle inkomsten wegvallen en je hebt al niet zo veel geld in kas, dan wordt het een lastig verhaal zonder steun van de overheid."

Waarschijnlijk steun vanuit overheid

Die steun gaat er voor sommige maatschappijen wel komen, denk Lieshout. "Wopke Hoekstra heeft eigenlijk al aangegeven dat hij KLM in de lucht wil houden. En ook andere overheden hebben dat al laten doorschemeren. Ik denk wel dat veel landen hun nationale carrieroverheid willen houden."

Maar als overheden te hulp schieten kan het nog wel even duren voordat de sector zich herstelt. "Als je dit overleeft, dan is dat wel heel mooi, maar dat betekent wel dat je flink hebt moeten interen op je reserves", aldus Lieshout. Hierdoor hebben de maatschappijen minder geld over om te investeren in bijvoorbeeld nieuwe vliegtuigen. "In die zin zal het een tijdje doorwerken."

