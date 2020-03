De Ierse budgetvlieger Ryanair sluit niet uit dat de hele vloot aan de grond moet worden gehouden als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, schrijft het concern maandag in een persbericht. De budgetvlieger wordt hard geraakt door een combinatie van reisbeperkingen die landen hebben opgelegd en een teruglopende vraag.

Door de reisbeperkingen en afnemende vraag verwacht Ryanair dat de vliegcapaciteit met 80 procent verminderd zal worden in april en mei. "Het volledig aan de grond houden van de vloot kan daarbij niet worden uitgesloten", voegt het concern daaraan toe.

Eerder op de dag zei Air France-KLM ook al het mes te zetten in de eigen vliegcapaciteit. Het moederbedrijf van KLM verwacht de capaciteit de komende dagen met 70 tot 90 procent te verlagen.

Om de kosten terug te dringen, zal Ryanair onder meer tijdelijk geen nieuwe mensen aannemen, werknemers vragen om vrijwillig verlof op te nemen en het aantal werkuren en betalingen "drastisch" verminderen.

"We communiceren met alle geraakte passagiers en we organiseren reddingsvluchten om gestrande klanten terug te krijgen, ook in landen waar nu reisbeperkingen gelden. Onze prioriteit blijft de gezondheid en het welzijn van onze mensen en passagiers. We doen er alles aan om ze weer bij hun vrienden en familieleden te krijgen in deze moeilijke tijden", schrijft Ryanair-topman Michael O'Leary.

