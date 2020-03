H&M sluit tijdelijk zijn winkels in twaalf Europese landen, zo meldt de retailer maandag aan Reuters. De aanleiding is een daling van 24 procent van de Chinese verkoopcijfers tussen afgelopen december en februari vanwege het coronavirus.

In een verklaring laat de Zweedse keten weten dat met name de Chinese markt in die periode werd getroffen. In maart zal dit de Europese markt zijn, het gebied waar zich momenteel het epicentrum van het virus bevindt. Met de maatregel probeert het bedrijf de negatieve financiële gevolgen van het COVID-19-virus zoveel mogelijk te beperken.

In onder meer België, Frankrijk, Polen en Spanje zullen de winkels tijdelijk sluiten. Of en wanneer de filialen in Nederland zullen sluiten, is afhankelijk van het RIVM-advies. Inmiddels zijn de meeste winkels in China van de op één na grootste retailer ter wereld heropend.

