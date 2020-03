De Europese Unie zal dit jaar in een recessie belanden door het coronavirus. Eurocommissaris voor Interne Markt Thierry Breton verwacht dat de EU een economische klap van 2 tot 2,5 procent zal oplopen. "Uiteraard verwachten we een recessie in het jaar 2020."

"Vóór de crisis verwachtten we een economische groei van zo'n 1,4 procent voor het hele continent. Nu verwachten we een negatieve klap van 2 tot 2,5 procent", aldus Breton tegenover het Franse radiostation BFM Business. "We voeren een economische oorlog tegen het virus."

De uitbraak van het COVID-19-virus heeft internationale toevoerketens belemmerd. Meerdere landen hebben hun grenzen gesloten en het heeft er in Italië en Spanje toe geleid dat burgers grotendeels binnen moeten blijven. Europese ministers van Financiën overleggen later op de maandag over een plan van aanpak.

Maandag gingen Europese aandelenmarkten opnieuw onderuit, nadat Europese beurzen donderdag al een enorme uitglijder maakten. De AEX beleefde toen zelfs zijn op één na slechtste handelsdag ooit.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.