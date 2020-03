Nu alle bars, restaurants, eetcafés en andere eetgelegenheden voor drie weken de deuren sluiten, blijven ondernemers en leveranciers met een enorme voorraad eten en drinken zitten. Waar gaat al die voorraad naartoe?

De telefoon staat al de hele dag roodgloeiend bij de voedselbank in Groningen. Restaurants, scholen en andere onderwijsinstellingen doneren massaal hun voorraden nu ze drie weken dicht moeten. "De chauffeurs rijden constant af en aan, mensen zijn alle producten aan het sorteren en de telefoon gaat al de hele dag aan één stuk door", vertelt voedselbankmedewerker Yvonne.

Een aantal ondernemers hielden er stiekem al rekening mee dat ze een tijdje dicht zouden moeten. "We hielden de bestellingen al klein. Maar dat net voor etenstijd de deur dicht moest in heel Nederland, was erg slecht bedacht", zegt Bram Stob, bedrijfsleider van drie restaurants en eetcafés. Volgens hem lopen restaurants daardoor onnodige schade op.

Kratten vol verse groenten van Café De Generaal in Baarn gaan naar de voedselbank. (Foto: De Generaal)

Met 30 liter melk naar de voedselbank

Ook restauranteigenaar Hans Over, die als handelsmerk altijd dagverse producten gebruikt, had niet verwacht dat de horeca zó snel dicht zou moeten. "Natuurlijk hielden we daar de afgelopen twee weken al rekening mee", zegt hij. "Er werden bijvoorbeeld steeds meer grote reserveringen geannuleerd. Maar dat we gistermiddag binnen een half uur moesten sluiten, dat was wel een schok."

“Andere mensen kunnen onze etenswaren nu harder gebruiken dan wij.” Hans Over, eigenaar Restaurant Voilà

Inmiddels organiseert Over samen met andere horecaondernemers en leveranciers een grote inzamelactie voor de voedselbank. "Mijn koffieleverancier zit nog met 30 liter melk en wij hebben heel veel boter, eieren, aardappels, groenten en frisdrank. Morgen gaan we dat allemaal naar de voedselbank brengen. Dan gaat het naar mensen die het harder nodig hebben dan wij."

Pakketten appeltaart en friet voor alle medewerkers

Jerry Johansson van het Haagse restaurant Kaai 13 probeert zijn voorraad zoveel mogelijk tegen de kostprijs te verkopen aan vaste klanten of mensen die niet naar de supermarkt kunnen. Het restaurant staat bekend om zijn lekkere burgers, die dan ook snel door buurtbewoners overgenomen worden. Johansson: "We worden er niet rijk van, maar we helpen er in ieder geval een ander mee. Weggooien is wel het laatste dat we willen." Wat niet verkocht wordt, gaat naar goede doelen zoals het daklozencentrum in de buurt.

Andere restaurants kiezen ervoor om de voorraad onder de medewerkers te verdelen. De driehonderd barmannen, chefs, bedieners en gastheren en -vrouwen van De Drie Gezusters in Groningen krijgen allemaal een pakketje mee. "Wij serveren zowel ontbijt als lunch en diner dus we zitten met producten van appeltaartjes tot friet", zegt bedrijfsleider Sil Doeksen. "Anderen brengen het naar de voedselbank, maar ik zorg eerst voor mijn eigen mensen. We moeten er het beste van zien te maken."

“Als we weer opengaan en het wordt mooi weer, dan zit alles in één keer vol.” Jerry Johansson, eigenaar Kaai 13

Bij horecagroothandel Sligro valt de hoeveelheid overtollige voorraad mee, vertelt woordvoerder Wilco Jansen. "Een aantal creatieve horecaondernemers beginnen nu met maaltijdbezorging, die hebben de spullen dus nog steeds nodig. En verder waren we al enige tijd de voorraden aan het afschalen. In België was de horeca natuurlijk al dicht, toen konden we wel met zekerheid stellen dat dat in Nederland ook zou gebeuren."

Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) verwacht dat de omzet van de horeca door de coronacrisis over heel 2020 met 50 procent zal afnemen. KHN werkt nog aan een checklist met zaken waar ondernemers aan moeten denken, zoals wat te doen met de voorraad.

Ondanks dat het moeilijke tijden zijn voor de horeca, is Johansson van Kaai 13 positief gestemd. "Dit gaat goed komen. Het wordt weer mooi weer, en als we dan weer open mogen, zit alles in één keer vol."

