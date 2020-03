Het is nog steeds drukker dan normaal in Nederlandse supermarkten, zegt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) maandag tegen NU.nl. Sinds vrijdag loopt het storm bij supermarkten, omdat consumenten uit angst voor de uitbraak van het coronavirus massaal etenswaren en andere producten als toiletpapier zijn gaan hamsteren.

Of de drukte van maandag met de angst voor het coronavirus samenhangt, kan het CBL niet zeggen. "Het heeft mogelijk ook te maken met het feit dat een groter deel van de mensen vandaag thuiswerkt", zegt een woordvoerder van de brancheorganisatie.

De brancheorganisatie verwacht dat de supermarkten er aan het begin van de week, dus op dinsdag of woensdag, weer als normaal bij liggen. "Maar dat hangt wel af van het gehamster van de klanten", aldus de woordvoerder.

Dat hamstergedrag is nergens voor nodig, benadrukt de brancheorganisatie maandag nogmaals. Er is voldoende voedsel bij leveranciers, maar door de enorme groei van de vraag kunnen zij het voedsel niet net zo snel weer in de supermarkten krijgen. Om de drukte op te vangen, zijn extra chauffeurs en vrachtwagens ingezet.

Supermarkten zien de omzet wel toenemen vanwege het gehamster. Jumbo-topman Ton van Veen zei zondag tegen Het Financieele Dagblad (FD) dat de supermarktketen de hoogste dagomzet ooit had gedraaid op vrijdag. "Die kwam 65 procent hoger uit dan op een normale vrijdag", aldus Van Veen in het FD.

