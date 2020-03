De Franse toezichthouder Autorité de la Concurrence (AdlC) heeft Apple een boete opgelegd van 1,1 miljard euro. Apple krijgt die boete vanwege het beperken van concurrentie en machtsmisbruik.

De AdlC heeft nooit eerder zo'n hoge boete opgelegd aan een bedrijf. Volgens de autoriteit heeft Apple concurrentiebeperkende overeenkomsten gesloten met leveranciers, zodat die bedrijven werden voorgetrokken op anderen.

Apple sprak volgens de autoriteit ook bepaalde prijzen af met aangesloten Authorized Resellers en Premium Resellers, waardoor zij niet tegen elkaar konden concurreren door prijzen te verlagen. Deze winkels zijn volgens de AdlC volledig afhankelijk van Apple.

Twee groothandels, Tech Data en Ingram Micro, kregen eveneens boetes opgelegd van respectievelijk 63 miljoen euro en 76 miljoen euro. Apple maakte met deze bedrijven afspraken dat zij elkaar niet zouden beconcurreren.

In een verklaring aan CNET laat Apple maandag weten de beslissing ontmoedigend te vinden. "We zijn het er grondig mee oneens en zullen in beroep gaan."