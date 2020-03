De gemiddelde benzineprijs in Nederland is met 5 eurocent gedaald in een week tijd. Dit staat in nauw verband met de olieprijs, die de afgelopen tijd flink is gekelderd. Inkoopcollectief UnitedConsumers ziet dat Euro95 aan de pomp gemiddeld 1,663 euro per liter kost, een daling van 5 cent ten opzichte van afgelopen dinsdag.

UnitedConsumers-directeur Paul van Selms noemt de daling fors: "Ongeveer 1 euro van de prijs aan de pomp bestaat uit accijns en belasting. Brandstoffabrikanten kunnen de prijs dus maar met zo'n 50 cent verlagen. 5 cent op 50 cent is dus een daling van 10 procent in een korte periode." In dezelfde tijd daalde ook de prijs van diesel met gemiddeld 5 cent.

Een week geleden kelderden de olieprijzen met ruim 30 procent nadat Saoedi-Arabië had besloten de productie op te voeren en de eigen prijzen te verlagen. Zo wil het land Rusland dwingen om een akkoord te tekenen met oliekartel OPEC.

Deze dalende trend is voordelig voor consumenten. "Als je het een dag kunt uitstellen, dan zou ik eerder morgen tanken dan vandaag. Dit kan over een week compleet anders zijn, wanneer de olieprijs weer gaat stijgen. Deze olieprijs is niet lang houdbaar", licht Van Selms toe.