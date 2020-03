Air France-KLM gaat de capaciteit in de komende dagen met 70 tot 90 procent verminderen vanwege de uitbraak van het coronavirus, maakt het concern maandag bekend. De luchtvaartmaatschappij neemt het besluit vanwege de toenemende reisrestricties waardoor het aantal mogelijke bestemmingen afneemt en het gebrek aan vraag bij consumenten.

Door de reductie in capaciteit houdt KLM alle vliegtuigen van het type Boeing 747 per direct aan de grond. Bij de Franse zuster Air France vliegen de A380-toestellen van vliegtuigmaker Airbus niet meer.

Naast de vermindering in vliegbewegingen heeft het bedrijf ook een aantal extra maatregelen genomen om dit jaar tot 200 miljoen euro extra te besparen. Ook leidde een herziening van een investeringsplan al tot een besparing van maximaal 350 miljoen euro.

De kostenbesparingen zijn echter niet genoeg om de klap van het verlies aan passagiers op te vangen. "De financiële situatie is snel verslechterd in de afgelopen dagen. Het wegvallen van de omzet zou alleen gecompenseerd kunnen worden door een halvering van de variabele kosten", valt te lezen in de verklaring van het vliegconcern.

De luchtvaart krijgt momenteel rake klappen door de virusuitbraak. Vorige week maakte KLM al bekend tot tweeduizend banen te schrappen als gevolg van de uitbraak van het COVID-19-virus. Het bedrijf wil voor al het personeel werktijdverkorting aanvragen. Ook andere grote luchtvaartmaatschappijen als Lufthansa verminderen de vliegcapaciteit.

