Opnieuw gingen de Europese aandelenmarkten maandag onderuit. Ondanks een flinke renteverlaging van de Amerikaanse centrale bank blijven beleggers vrezen voor de economische gevolgen van het coronavirus.

Bij de opening verloor de AEX-index 5 procent. Sinds het hoogtepunt medio februari is de AEX ongeveer een derde in waarde gedaald.

Andere aandelenbeurzen staan er ondertussen niet beter voor. De Britse FTSE 100-index kelderde ook bijna 5 procent. De DAX-index in Duitsland begon 4,6 procent in de min. Zoals het er nu op lijkt, zullen ook de Amerikaanse beurzen in de min openen.

Afgelopen weekend verraste de Amerikaanse centrale bank met een renteverlaging met een procentpunt, waarmee de rente van de Federal Reserve (Fed) al tegen 0 procent aan zit. Ook gaat de Fed voor enkele honderden miljarden aan staats- en hypotheekobligaties opkopen.

Maar met de verdere verspreiding van het COVID-19-virus in de Verenigde Staten en Europa dit weekend lijkt de potentiële economische schade ook steeds groter te kunnen worden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.