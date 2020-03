De Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS stuurt tienduizend werknemers, 90 procent van het personeelsbestand, tijdelijk naar huis vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het bedrijf staakt bijna alle vluchten vanaf zondag.

Wereldwijd zetten vliegmaatschappijen het mes in hun vliegcapaciteit. De bedrijven zien zich ook genoodzaakt om banen te schrappen vanwege het coronavirus.

Het Amerikaanse United Airlines Holdings meldde 1,5 miljard dollar (1,35 miljard euro) minder omzet te hebben geboekt in maart. Het bedrijf gaat de salarissen van officieren met 50 procent verlagen en de capaciteit halveren in april en mei.

Air New Zealand verklaart dat het schrappen van banen noodzakelijk is en dat de capaciteit voor langere vluchten de komende maanden met 85 procent zal afnemen.

Eerder lieten touroperators TUI Nederland, Corendon en Sunweb al weten alle pakketreizen tot en met 31 maart te schrappen. KLM meldde afgelopen vrijdag vijftienhonderd tot tweeduizend banen te gaan schrappen en voor alle personeelsleden werktijdverkorting aan te vragen.

Steeds meer landen voeren beperkingen of voorwaarden in voor reizigers. Zo moeten alle reizigers die in Australië en Nieuw-Zeeland aankomen veertien dagen lang in zelfisolatie verblijven. Eerder kondigde de Amerikaanse president Donald Trump al een inreisverbod voor Europeanen aan. Die maatregel is dertig dagen van kracht.

