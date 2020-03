Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en de overheid is in 2019 opnieuw gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. In 2019 was het verzuim 4,4 procent. In 2018 was het 4,3 en in 2014 was het 3,8 procent.

Vooral werknemers in de gezondheidszorg zaten ziek thuis, evenals medewerkers van waterbedrijven en afvalbeheer. Het verzuim in de zorg is volgens het CBS sinds 2018 het hoogst, , met vooral werknemers van verpleeg- en bejaardenhuizen die zich veel ziek melden. Zij werken 68 van de 1.000 dagen niet door ziekte.

Vóór 2018 waren het vooral overheidsmedewerkers die zich ziek meldden, gevolgd door werknemers in de industrie, vervoer en opslag en onderwijs. De horeca kent het minste verzuim, maar deze werd in 2019 voor het eerst verslagen door de landbouw.

Het CBS neemt elk kwartaal een enquête af onder bedrijven over ziekteverzuim, waarbij traditioneel het eerste en laatste kwartaal het hoogste percentage laten zien vergeleken met de rest van het jaar. In het eerste kwartaal van 2019 bedroeg het verzuim 4,9 procent, het laatste was 4,5 procent.

Meeste personen melden ziek wegens griep of verkoudheid

De enquête onder bedrijven kijkt niet naar welke klachten werknemers hebben. Wel worden klachten meegenomen in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) die het CBS uitvoert met de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO).

De NEA werd voor het laatst in 2018 afgenomen en liet toen zien dat 44,1 procent van verzuim kwam door griep of verkoudheidsklachten.