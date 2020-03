De Federal Reserve (Fed), de Amerikaanse centrale bank, heeft de belangrijkste rentestandaard zondag met een heel procentpunt verlaagd naar 0-0.25 procent in reactie op de crisis rond het nieuwe coronavirus.

Ook kondigde de Fed een uitgebreid pakket noodmaatregelen aan om honderden miljarden dollars in de Amerikaanse economie te pompen. Eerder deze maand werd de rente al met een half procentpunt verlaagd.

De Fed zal in de komende maanden grote hoeveelheden overheids- en hypotheekschulden opkopen. Het gaat om zeker 500 miljard dollar (446,7 miljoen euro) aan schatkistwaarden en zeker 200 miljard dollar aan hypotheek gedekte effecten, liet de centrale bank weten in een verklaring. "De Federal Reserve is bereid het volle scala aan gereedschappen in te zetten om de kredietstroom naar huishoudens en bedrijven te steunen."

De ingrijpende maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat schade op de korte termijn, zoals door bedrijven die hun leningen niet meer kunnen betalen, resulteert in langetermijnschade, zoals het permanent sluiten van die bedrijven. Ook moeten ze de financiële markten een houvast bieden in een tijd van grote onzekerheid.

President Trump verheugd over besluit

De Amerikaanse president Donald Trump feliciteerde de Fed met het besluit. "Het maakt me heel blij", zei hij op een persconferentie. Trump uit regelmatig harde kritiek op het beleid van de centrale bank.

De VS kampt bij de bestrijding van het nieuwe coronavirus met een achterstand op andere ontwikkelde landen. Er kan momenteel slechts op beperkte schaal worden getest op de aanwezigheid van het virus.

Inmiddels zijn er bijna drieduizend besmettingen bevestigd en 62 mensen overleden aan de gevolgen van COVID-19.