De Nederlandse horecabranche eist miljarden euro's aan steun van het kabinet om de gemiste omzet op te vangen, schrijft de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zondag. Het kabinet maakte eerder op de dag bekend dat onder meer Nederlandse eet- en drinkgelegenheden zoals restaurants en cafés de deuren tot en met 6 april gesloten moeten houden. Zo moet een verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen worden. Hotels blijven nog wel open.

"De maatregelen begrijpen we. We snappen wel dat de gezondheid van de bevolking op één, twee en drie staat", zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen tegen NU.nl. Toch komt de klap hard aan. "Het zijn hele heftige weken voor onze branche. Het is nu van belang dat er een goed pakket komt voor ondernemers."

De horecabranche verwacht door de virusuitbraak dat de omzet met 50 procent zal dalen in 2020 en dat de omzet helemaal opdroogt als de horecaondernemingen gesloten zijn. Om die klap op te vangen wil de KHN een pakket aan steunmaatregelen van het kabinet zien van minimaal 5,1 miljard euro.

Onderdeel van het steunpakket is dat de regeling voor het aanvragen van werktijdverkorting versoepeld moet worden. "Nu wordt nog steeds een direct verband geëist met het coronavirus, waardoor aanvragen van horecaondernemers worden afgewezen, terwijl helder is dat zaken leeg zijn door de uitbraak en de afgekondigde overheidsmaatregelen", aldus de brancheorganisatie.

KHN-voorzitter Willemsen hoopt ook dat instellingen coulance zullen tonen aan ondernemers, door bijvoorbeeld uitstel te verlenen van btw-afdrachten of een tijdelijke ontheffing van zowel landelijke als lokale belastingen.

Voor mensen die hun stamkroeg willen steunen in deze zware tijden, heeft Willemsen maar één idee. "Massaal weer bezoeken als ze weer opengaan."

