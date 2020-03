Iedereen in Nederland wordt in verband met de corona-uitbraak opgeroepen om thuis te blijven of thuis te werken indien dat mogelijk is. Een aantal beroepen is echter aangemerkt als 'vitaal'; deze sectoren zijn volgens de overheid belangrijk om het land draaiende te houden.

Voor deze groepen geldt dat zij de komende drie weken nog wel gebruik kunnen maken van kinderopvang, waar dat in andere gevallen niet zo is. Hier een overzicht van de sectoren waar het om gaat

De zorg. Hieronder valt ook de productie en het transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.

Het onderwijs. Leraren en personeel dat nodig is op school en voor de examens.

Het openbaar vervoer.

De voedselketen. Van supermarktpersoneel tot al het personeel dat nodig is voor het transport, tot het aanleveren van veevoer bij boeren.

Brandstof. Transport van bijvoorbeeld olie, benzine en diesel.

Het vervoer van afval en vuilnis.

Kinderopvang.

De media. Al het personeel dat noodzakelijk is bij het opzetten van een goede nieuws- en informatievoorziening.

De hulpverleningsdiensten. Zoals meldkamerpersoneel, de ambulance en de brandweer.

De overheid. Denk aan de ministeries, de provincies en de gemeentes.

Deze beroepen zijn specifiek voor de uitbraak van het coronavirus benoemd tot 'cruciaal', en komen bovenop de lijst van cruciale processen die altijd al geldt. Op deze lijst staan zaken zoals drinkwatervoorziening, gas- en elektra, het betalingsverkeer, defensie, de politie en de internet- en telefoonvoorziening.

