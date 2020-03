De horecagelegenheden in Nederland worstelen met de verspreiding van het coronavirus, zo laat de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zondag weten aan NU.nl. Toch is het niet zo dat iedereen thuisblijft.

De KHN benadrukt dat de signalen die de brancheorganisatie krijgt wel per regio verschillen. "In sommige regio's wordt door gasten gehoor gegeven aan de boodschap om sociale contacten te beperken. Maar we ontvangen ook signalen uit regio's waar de horeca nog steeds goed wordt bezocht", aldus de woordvoerder.

Vrijdag meldde de KHN al dat het aantal annuleringen in de horeca is gestegen met 48 procent, waarbij vooral in Brabant en Amsterdam reserveringen worden geannuleerd.

Maar ook in de rest van het land is de impact van het coronavirus goed voelbaar. Corné van de Erve, voorzitter van de KHN Friesland: "Het is dramatisch. In de regio zien wij de omzet in deze eerste week met ongeveer 80 procent verminderen."

Van de Erve vertelt dat de Friese horecaondernemers de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) erg serieus nemen. Tafels worden verder uit elkaar gezet en in een aantal zaken is het aantal zitplaatsen verlaagd om ervoor te zorgen dat er gehoor wordt gegeven aan de limiet van maximaal honderd personen.

Geen appelpunt voor wielrenners

Volgens Wilma van der Meulen van de KHN Zuid-Holland Noord is het ook bij hen erg stil op straat en in de horeca. "Normaal gesproken komen er bijvoorbeeld wielrenners in grote groepen. Voor koffie met een appelpunt komen ze nu niet binnen."

Het blijft aan horecaonderneming zelf om te beslissen om wel of niet open te blijven. Volgens de landelijke vereniging van KHN doen de horecazaken die tijdelijk sluiten dit vooral om financiële redenen.

Toch kunnen er ook andere redenen zijn. In Sluis, een Zeeuwse plaats nabij de grens met België, blijven alle horecagelegenheden vanaf zondag dicht. Dat hebben de KHN Zeeland en de burgemeester samen besloten nadat Belgen massaal de grens overgingen om horecagelegenheden in Sluis te bezoeken. In België zijn alle horecagelegenheden vanwege het coronavirus gesloten.