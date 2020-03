Nike heeft zondag besloten om alle winkels in de Verenigde Staten, Canada, West-Europa, Australië en Nieuw-Zeeland vanaf maandag te sluiten vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Nike volgt met deze beslissing veel andere bedrijven op die in een aantal landen hun deuren sloten vanwege de virusuitbraak. Bedrijven als Patagonia, Apple en Urban Outfitters besloten al eerder om vestigingen te sluiten.

De winkels van Nike in onder andere Zuid-Korea en Japan blijven vooralsnog wel open. In totaal heeft Nike ongeveer 348 winkels verspreid over de hele wereld.

Een woordvoerder van Nike meldt aan de Amerikaanse nieuwszender CNBC, dat medewerkers ondanks de sluiting van de vestigingen gewoon doorbetaald zullen worden.