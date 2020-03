Een crash van de olieprijzen, een inreisverbod van de Amerikaanse president Donald Trump en algehele paniek om de uitbraak van het coronavirus. Investeerders wereldwijd zagen hun opgebouwde winsten van de afgelopen jaren voor een deel abrupt verdwijnen. Drie vragen over de knotsgekke beursweek.

Wat gebeurde er precies?

Kort gezegd: aandelenkoersen wereldwijd knalden afgelopen week keihard onderuit. De Amsterdamse AEX-index staat vrijdag bijna honderd punten lager ten opzichte van de vrijdag ervoor, een daling van ruim 18 procent. Ook de beurzen op Wall Street maakten een uitglijder, met verliezen tot 9 procent.

Niet alleen de hoge rode cijfers vallen op, ook de manier waarop de koersen dalen. Tien seconden niet op de borden kijken kan tijdens een bloednerveuze handelsweek zomaar een daling (of stijging) van 1 procentpunt schelen.

Die nervositeit wordt ook weergegeven in de VIX-index, ook wel de 'angstindex' genoemd. Deze graadmeter kijkt naar de verwachte volatiliteit van de beurzen en steeg donderdag naar het hoogste punt sinds oktober 2008.

Waarom ging het ineens zo hard?

"Dit was een week waarin er zo veel in de wereld veranderde. Het is als een collage met elementen uit verschillende crises", zegt Kristina Hooper, marktanalist bij vermogensbeheerder Invesco, tegen Financial Times.

Allereerst waren de financiële markten al nerveus door de uitbraak van het coronavirus en de mogelijke gevolgen hiervan. Maandag kwam daar nog een extraatje bovenop: de oliemarkten crashten nadat Saoedi-Arabië de olieproductie flink verhoogde na een conflict met Rusland. De olieprijs daalde als gevolg met 30 procent, wat weer doorsijpelde naar de beurzen.

Donderdag kregen investeerders weer een extra klap te verwerken, nadat de Amerikaanse president Donald Trump een inreisverbod had gepresenteerd voor vrijwel heel Europa. Paniek over de economische gevolgen van de maatregel leidde tot de slechtste beursdag voor zowel de AEX als Wall Street sinds 1987. Ook besloot KLM na de maatregel onder meer tweeduizend banen te schrappen.

Ga ik hier wat van merken als ik geen investeerder ben?

Misschien niet direct als je toiletpapier staat af te rekenen in de supermarkt: voor de meeste mensen zal de grootste schade voornamelijk indirect zijn, bijvoorbeeld via de pensioenen.

Pensioenfondsen beleggen namelijk een aanzienlijk deel van hun potjes op de financiële markten. Als die dalen, vallen de opbrengsten ook terug, met als gevolg dat de dekkingsgraden verder teruglopen.

Die dekkingsgraden zouden nu zelfs in de gevarenzone zitten. Corine Reedijk, actuaris bij financieel dienstverlener Aon, zei vrijdag tegen De Telegraaf dat de actuele dekkingsgraad inmiddels onder de 90 procent ligt, de grens waarop pensioenfondsen moeten overgaan tot kortingen.