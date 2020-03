Nederlanders die zaterdag boodschappen doen, komen ongetwijfeld een aantal lege schappen tegen. Geen reden tot paniek, zegt supermarktbrancheorganisatie CBL tegen NU.nl. Ondanks de lege schappen is er nog voldoende voorraad.

Uit angst voor de coronavirusuitbraak zijn mensen aan het einde van de week massaal etenswaren en andere producten als toiletpapier gaan hamsteren. Ook zaterdag was het nog druk in Nederlandse supers, zegt CBL-woordvoerder Else de Kwaasteniet.

Daardoor zullen veel mensen ongetwijfeld lege schappen tegenkomen in de supermarkten. De lege schappen zijn geen reden tot paniek. Het CBL wijst naar de logistiek voor de lege schappen: leveranciers kunnen de plotselinge vraaggroei niet bijbenen. Om de drukte op te vangen, zijn er extra chauffeurs en vrachtwagens ingezet.

"We zijn met man en macht aan het werk om de schappen weer vol te krijgen", zegt woordvoerder Rennie Vernooij van supermarktketen Jumbo. "Er zit momenteel wat vertraging in omdat de schappen snel leeg zijn getrokken."

Het CBL verwacht dat supermarkten er aan het begin van volgende week weer als normaal bij liggen; dan zijn de voorraden uit de distributiecentra ook daadwerkelijk in de supers te vinden. "Het is dus niet nodig om te hamsteren. Er is voldoende voedsel", benadrukt CBL-woordvoerder De Kwaasteniet.

