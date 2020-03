Luchtvaartmaatschappij KLM wil voor alle 33.000 personeelsleden in Nederland werktijdverkorting aanvragen, zo meldt het bedrijf aan NU.nl. De KLM ziet zich gedwongen door deze noodmaatregel omdat steeds minder mensen vliegen vanwege de uitbraak van het coronavirus.

De personeelsleden gaan vanaf april 30 procent minder werken als het aan de KLM ligt. Ook wordt er flink gesneden in de kosten en zullen er banen verdwijnen. Medewerkers zijn vrijdag door de KLM geïnformeerd, onder meer via een videoboodschap van topman Pieter Elberts.

"Eerlijk gezegd: als ik kijk waar we nu staan op vrijdag ten opzichte waar we stonden op maandag, is er in vijf dagen ongelofelijk veel gebeurd", zegt Elberts die een pakket maatregelen aankondigt die het bedrijf "veel robuuster" zal maken.

"Iedere dag wordt er een nieuw plan gemaakt dat drie dagen later weer de vuilnisbak in kan als er weer een nieuw land is dat dicht gaat", stelt de president-directeur. Steeds meer landen sluiten de grenzen voor internationale passagiers en daardoor worden wereldwijd veel vluchten geannuleerd. Zo geldt er vanaf zaterdagochtend Nederlandse tijd voor dertig dagen een inreisverbod vanuit de Europese Unie naar de Verenigde Staten.

De KLM treft een uitgebreid pakket aan maatregelen. In maart wordt een kwart van alle vluchten geschrapt, in april en juni wordt dat er nog veel meer.

Arbeidstijdverkorting, banen geschrapt en geen winstuitkering

Per 1 april gaan alle medewerkers als het aan de KLM ligt 30 procent minder werken, al moet dat plan nog overlegd worden met de bonden. Het gaat dan om ongeveer 33.000 mensen in Nederland. De KLM doet een aanvraag voor werktijdverkorting, wat betekent dat het loon van medewerkers wordt aangevuld met een uitkering van uitkeringsinstantie UWV.

Ook worden er per direct 1.500 tot 2.000 voltijdsbanen geschrapt. Het gaat dan om mensen met een tijdelijk contract dat niet zal worden verlengd. Ook worden lopende opleidingen gestaakt.

Bezuinigd wordt er op de winstuitkering over 2019 die normaal in april zou worden uitgekeerd aan de medewerkers. Ook krijgt de directie voorlopig geen bonus uitgekeerd.

KLM in de problemen door inreisverbod VS

Donderdag noemde KLM-topman Pieter Elbers het door de Amerikaanse president Donald Trump ingevoerde inreisverbod tussen Europa en de Verenigde Staten "dramatisch". Volgens hem zijn de gevolgen van het inreisverbod groter dan de geschrapte vluchten naar China. "De Noord-Atlantische markt is traditioneel heel belangrijk voor KLM", aldus Elbers.

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij verzorgt wekelijks circa honderd vluchten op bestemmingen in de VS. Daarnaast worden er nog tientallen vluchten uitgevoerd door KLM-partners Air France en Delta Airlines. Er vertrekken wekelijks ruim tweehonderd vluchten vanaf Schiphol naar de Verenigde Staten.

De precieze financiële gevolgen zijn nog niet goed in te schatten. Een maand geleden sprak Elbers nog over een verlies van 200 miljoen euro. "Dat is een bedrag waar we toen als een berg tegen opzagen, maar waar ik nu direct voor zou tekenen. Iedere keer worden we weer overvallen door nieuwe informatie."

