Zo'n 50 procent van de luchtvrachtcapaciteit van en naar China en Zuid-Korea valt uit door het besluit van de regering om een vliegverbod in te stellen. Dit meldt verladersorganisatie evofenedex vrijdag.

Vrachtvluchten zijn uitgezonderd van het verbod, maar veel van de vracht wordt ook in de buik van passagierstoestellen vervoerd. Ook moet er soms personeel mee met de apparatuur omdat het gaat om complexe goederen.

"Er is begrip voor ingrijpende maatregelen van de Nederlandse overheid voor de bestrijding van het coronavirus", aldus de branchevereniging. "Echter, deze maatregel is het verkeerde instrument op het verkeerde moment. Het aantal besmetting in China loopt terug en fabrieken draaien weer."

Het kabinet meldt vrijdag dat vluchten uit gebieden die zwaar getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus worden geschrapt vanaf vrijdag 18.00 uur. Voorlopig gaat het om China, Italië, Iran en Zuid-Korea, maar die lijst kan veranderen op basis van adviezen van experts.