De Amsterdamse aandelenbeurzen staan vrijdagmiddag overwegend in het groen, na de dramatische verliezen van een dag eerder. Vrijdagmiddag rond 14.00 stond de AEX op ruim 461 punten, een plus van 6,7 procent

Donderdag beleefde de AEX de op één na slechtste beursdag in zijn geschiedenis, met een verlies van bijna 11 procent. Ook in het buitenland is er herstel zichtbaar. Zowel Londen als Frankfurt staat 8 procent in het groen.

Op de Midkap doet met name Air France-KLM het goed. Het luchtvaartbedrijf staat op een plus van ruim 26 procent. Donderdag werd het bedrijf hard geraakt door het Amerikaanse inreisverbod. Mogelijk reageren investeerders positief op het nieuws dat het kabinet kijkt welke maatregelen nodig zijn om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen.