Supermarkten zien sinds de persconferentie over het coronavirus die premier Mark Rutte donderdag gaf, dat er veel meer gekocht wordt door consumenten. Maar ze benadrukken vrijdag dat er genoeg voedsel is en dat hamsteren niet nodig is.

"Iedereen heeft kunnen zien dat er fors meer gekocht is en dat schappen leeg raken", meldt een woordvoerder van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), die namens de supermarkten de woordvoering doet. "Maar het bijzondere aan de situatie is dat er geen tekort aan voedsel is. Je hoeft niet te hamsteren."

De woordvoerder vertelt dat leveranciers en supermarkten zijn opgeschaald naar volle capaciteit. "Iedereen is helemaal op volle sterkte. Er zijn extra vrachtwagens de weg op om de winkels te bevoorraden." Ook wordt er nog genoeg geleverd uit Italië, benadrukt hij.

Na de persconferentie van Rutte waren beelden te zien dat sommige schappen bij supermarkten leeg waren. Vooral houdbare producten en reinigingsmiddelen zijn populair.

46 Video Lege schappen in supermarkten door coronamaatregelen

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.