KLM is zwaar getroffen door het inreisverbod van en naar de Verenigde Staten, laat topman Pieter Elbers weten in de uitzending van Jinek op donderdagavond. Eerder op de donderdag kondigde de Amerikaanse president Trump het verbod aan voor al het personenverkeer vanuit heel Europa. "De financiële gevolgen zullen heel aanzienlijk zijn", vertelt de topman.

Amerika is een belangrijke markt voor KLM. Op jaarbasis vliegen er vijf miljoen klanten op en neer tussen de Verenigde Staten, wat neerkomt op zo'n vijftig vluchten per dag. "We hebben natuurlijk allerlei scenario's in ons hoofd gehad - maar dat het zó snel en zó drastisch geïmplementeerd zou worden, zagen we niet aankomen. Nu moeten we daar binnen 48 uur een oplossing voor bedenken."

De precieze financiële gevolgen zijn nog niet goed in te schatten. Een maand geleden sprak Elbers nog over een verlies van 200 miljoen euro. "Dat is een bedrag waar we toen als een berg tegen opzagen, maar waar ik nu direct voor zou tekenen. Iedere keer worden we weer overvallen door nieuwe informatie."

Gaat KLM dit overleven?



De koers van KLM kelderde in één keer met 17 procent naar de laagste stand sinds 2016. Dat betekent dat in drieënhalve week tijd de koerswinst van bijna drieënhalf jaar is weggevaagd.

"We nemen een hele set aan maatregelen om ervoor te zorgen dat we financieel vooruit kunnen. Dat betekent dat we inkomsten zoveel mogelijk zeker stellen door maximale flexibiliteit aan onze klanten te bieden en tegelijkertijd een heel pakket aan kostenbesparende maatregelen."

Maatregelen van het kabinet



Het kabinet gaat bekijken welke aanvullende maatregelen nodig zijn om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen, waaronder de problemen van de luchtvaart, schrijft NOS.

Daarom had minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) samen met minister Eric Wiebes (Economische Zaken) vrijdagochtend een gesprek met KLM en Schiphol. "Het is fijn dat we hier met het kabinet over hebben kunnen spreken. Het is het kabinet er aan gelegen samen deze crisis uit te komen", laat Elbers weten.

