De gemeente Amsterdam heeft in 2019 vijfhonderd boetes opgelegd voor in totaal 6,4 miljoen euro vanwege woonfraude. In 2018 waren dit nog 340 boetes voor in totaal 2,6 miljoen euro. Dat blijkt vrijdag uit een persbericht van de gemeente.

Ook zijn er 269 particuliere woningen en 773 corporatiewoningen vrijgemaakt voor legaal gebruik, die eerst illegaal werden bewoond. Daaronder valt illegale kamerverhuur, illegale vakantieverhuur en onderhuur van sociale huurwoningen.

"De resultaten in de aanpak tegen woonfraude laten zien dat woningen nog altijd te vaak worden gebruikt om winst te maken, in plaats van om in te wonen", laat wethouder Laurens Ivens weten.

Amsterdam is de duurste Airbnb-stad van Europa. Zo kost een overnachting gemiddeld 156 euro. In het centrum betalen toeristen zelfs 253 euro per nacht. Ook meldt de gemeente dat één op de vijftien woningen in de stad op Airbnb heeft gestaan.