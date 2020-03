De AEX-index in Amsterdam is vrijdag iets hoger gestart na de dramatische beursdag op donderdag. Beleggers lijken wel nerveus te blijven over de precieze gevolgen van het coronavirus.

Ook andere Europese beurzen staan in de plus. Zo stijgt de DAX-index in Duitsland ook licht.

Eerder op de dag gingen ook de Aziatische beurzen flink in de min. In navolging van de Europese markten op donderdag ging de Nikkei-index, de toonaangevende index van Japan, met ruim 6 procent omlaag. In Sjanghai bleef het verlies beperkt tot 1,3 procent en de beurs van Hongkong verloor 3,5 procent.

In India en Thailand werden wel nieuwe records gebroken. De handel werd daar tijdelijk stilgelegd nadat er verliezen van meer dan 10 procent op de borden stonden. Uiteindelijk bleven de verliezen beperkt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.