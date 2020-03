De aandelenbeurzen in Azië zijn vrijdag flink in de min gegaan nadat beleggers in Europa en de Verenigde Staten op donderdag een van de slechtste dagen ooit meemaakten.

Sinds 1987 zijn de koersen op een dag niet zo hard gedaald. De AEX sloot bijna 11 procent lager en sommige indexen gingen zelfs nog meer in de min. Ook in de VS gingen de markten onderuit.

In navolging ging de Nikkei-index, de toonaangevende index van Japan, met 6,8 procent omlaag. Eerder op dag stond ook die index 10 procent in de min. In Sjanghai bleef het verlies beperkt tot 1,3 procent en de beurs van Hongkong verloor 3,5 procent.

In India en Thailand werden wel nieuwe records gebroken. De handel werd daar tijdelijk stilgelegd nadat er verliezen van meer dan 10 procent op de borden stonden. Uiteindelijk bleven de verliezen beperkt.