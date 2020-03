Er is nog geen massaal ziekteverzuim door het coronavirus, meldt BNRvrijdag na een rondvraag. Het aantal ziekmeldingen is ongeveer evenveel als tijdens het begin van een normale griepgolf. Naar verwachting zal het aantal wel toenemen in de komende tijd.

"Als je niet weet dat corona speelt zou je denken dat de gewone griepgolf dit jaar iets later is", zegt Maarten Hagg van Randstad. Hij laat weten dat er vooralsnog geen grote uitschieters zijn.

Ook ArboNed krijgt meer verzuimmeldingen binnen dan gebruikelijk. Hoewel de daadwerkelijke impact nog niet vast te stellen is volgens het bedrijf, zal het virus het verzuim de komende tijd beïnvloeden. Een reden is dat het virus pas recent in Nederland is opgedoken. Bovendien wordt kort verzuim soms later of niet gemeld door werkgevers.

Ook Driessen, een uitzendbureau voor de publieke sector, laat weten dat het verzuim tot nu toe niet veel hoger ligt dan vorige winter. "Wat we wel zien, zijn de gevolgeffecten: een groter deel van de uitzendkrachten werkt uit voorzorg thuis", zegt Ad van Zutphen, directeur van Driessen.

Tegelijkertijd groeit de groep die niet vanuit huis kan werken. Dan gaat het bijvoorbeeld om baliemedewerkers of mensen die werken in de facilitaire dienstverlening. "Enkele tientallen uitzendkrachten zitten bij ons momenteel preventief thuis. Deze mensen zijn niet ziek en zitten daarom niet in de ziekteverzuimcijfers."

