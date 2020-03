Het totale aantal passagiers op de Amsterdamse luchthaven Schiphol is in de eerste week van maart met 20 procent gedaald, meldt het vliegveld donderdag in een persbericht.

Wanneer alle vluchten van en naar de Verenigde Staten worden geschrapt, zal het percentage volgens Schiphol nog verder oplopen tot 30 procent. Volgens de luchthaven worden er "diverse scenario's" uitgewerkt om Schiphol voor te bereiden op een aantal scenario's.

Een van deze scenario's is volgens Schiphol-CEO Dick Benschop "Schiphol in kleinere omvang". Volgens de CEO werkt de luchthaven samen met onder meer luchtvaartmaatschappijen en de overheid om de situatie in kaart te brengen.

Benschop laat verder in zijn reactie weten dat de luchthaven alle ontwikkelingen "nauwlettend" in de gaten houdt. "We hebben een verantwoordelijkheid voor Nederland om Schiphol draaiende te houden en verbonden te blijven met de rest van de wereld", aldus Benschop.

Schiphol riep maandagochtend al zijn crisisteams bijeen om te bespreken hoe de luchthaven moet omgaan met het inreisverbod van de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump schort vanaf de nacht van vrijdag op zaterdag al het personenverkeer vanuit de Europese Unie voor dertig dagen op.