De AEX-index heeft deze donderdag de op een na slechtste dag ooit doorgemaakt. De toonaangevende Amsterdamse index sloot maar liefst bijna 11 procent lager vanwege verdere zorgen over de verspreiding van het coronavirus.

Alleen op 19 oktober 1987, ook bekend als 'Zwarte Maandag', maakte de AEX een grotere daling door dan op deze donderdag 13 maart 2020. Toen verloor de index maar liefst 12 procent.

De zorgen namen toe nadat de Amerikaanse president Donald Trump woensdag had besloten een inreisverbod voor Europeanen in te voeren.

Verder wist centralebankpresident Christine Lagarde investeerders er niet van te overtuigen dat de Europese Centrale Bank (ECB) genoeg doet om de economische schade door het virus tegen te gaan.

Ook andere beurzen in Europa diep in de min

Ook andere beurzen in Europa stonden donderdag maar liefst 10 procent in de min. In Italië en Spanje gingen de markten respectievelijk 17 procent en 14 procent omlaag. In de Verenigde Staten verloren de markten ruim 8 tot 9 procent.

De dramatische dag volgt op ruim twee weken aan kelderende beurskoersen. Beleggers vrezen dat de verspreiding van het coronavirus en de maatregelen die genomen worden de wereldeconomie flink kunnen schaden.

Zo is in Italië al een groot deel van het openbare leven stilgelegd om de verspreiding tegen te gaan. In Nederland kondigde het kabinet donderdag ook zwaardere maatregelen aan. Evenementen met meer dan honderd personen in Nederland worden afgelast, mensen moeten thuiswerken indien mogelijk en wie koorts of luchtwegklachten heeft, moet sowieso binnenblijven.

