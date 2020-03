Het huidige beleid van de overheid draagt niet bij aan een oplossing voor de problemen op de woningmarkt, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een donderdag gepubliceerd rapport. Het PBL wijst dan vooral naar de huurtoeslag en de inkomensplafonds voor sociale woningen.

"Het gaat om zo veel verschillende groepen, dat het lastig is om via beleid één oplossing te vinden", stelt senior onderzoeker Frans Schilder van PBL.

"Betaalproblemen bij de laagste inkomens kunnen bijvoorbeeld het best worden aangepakt met inkomensbeleid, en niet met woonbeleid. En als je ervoor kiest om de problemen wél met woonbeleid aan te pakken, zullen op andere plekken in de woningmarkt weer nieuwe problemen ontstaan." De beste oplossing? Meer bouwen, "maar dat is niet heel snel te realiseren", aldus Schilder.

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) concludeert ondertussen dat die woningbouw sterk achterblijft bij de groei van het aantal huishoudens. Hierdoor zal de spanning op de woningmarkt de komende jaren alleen maar toenemen.

Het instituut ziet onder meer het aantal vergunningen voor nieuwe woningen afnemen. In 2019 dit aantal sterk terug van 70.000 naar 57.000. Naar verwachting komen er tussen 2020 en 2023 zo'n 230.000 woningen bij terwijl het aantal huishoudens met bijna 335.000 toeneemt.