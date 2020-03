Reizigers die de komende weken zouden afreizen naar de Verenigde Staten, maar deze reis niet door kunnen zetten door het inreisverbod van de Amerikaanse president Donald Trump, kunnen hun reizen in principe niet kosteloos annuleren. Dat zegt een woordvoerder van reisbrancheorganisatie ANVR donderdag tegen NU.nl.

De reisbrancheorganisatie stelt dat gedupeerden van het inreisverbod, dat vanaf vrijdag ingaat en dertig dagen geldt, eerst bij de luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie moet aankloppen. De organisatie kijkt dan of de reis misschien omgeboekt kan worden naar een andere bestemming of naar een ander moment.

'Sprake van overmacht'

Het is echter nog maar de vraag of reizigers het bedrag terug kunnen krijgen. Luchtvaartmaatschappijen kunnen namelijk claimen dat er sprake is van overmacht, legt Bas Knopperts, expert reisverzekeringen bij vergelijker Independer, uit.

Veel hangt dus af van of vliegmaatschappijen en reisorganisaties een beroep doen op overmacht. KLM, een van de luchtvaartmaatschappijen die het meest richting de VS vliegt vanuit Nederland, is momenteel nog de balans aan het opmaken van de gevolgen van het inreisverbod.

KLM laat kosteloos omboeken

KLM biedt klanten sowieso de mogelijkheid om hun reis kosteloos om te boeken. Reizigers die tussen 4 maart en 31 mei met KLM of Air France vliegen, kunnen hier gebruik van maken. Ook kunnen klanten kiezen voor een tegoedbon.

