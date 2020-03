Het telefoonnummer 0800-2117 komt ook beschikbaar voor ondernemers die vragen hebben over het coronavirus, bevestigt een woordvoerder van Economische Zaken woensdag na berichtgeving door De Telegraaf. Verder onderzoekt het kabinet of er steun nodig is voor kleine ondernemers.

Bij het loket kunnen ondernemers terecht met vragen over onder meer voorraadbeheer, personeel en de financiële impact van het COVID-19-virus.

Precieze details over mogelijke steunmaatregelen voor bedrijven kan een woordvoerder van Economische Zaken niet geven. "Het is nog gewoon te vroeg om te zeggen wat we precies wel en niet gaan doen." Het ministerie heeft contact met onder meer brancheverenigingen en ondernemersclubs over de mogelijke stappen.

Uit verschillende sectoren melden bedrijven al dat ze de activiteiten al afnemen en veel ondernemingen vrezen voor financiële problemen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.