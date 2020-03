Amerikaanse aandelenmarkten zijn woensdag opnieuw diep in het rood gedoken. Ook op Europese beurzen zagen beleggers het somber in en werden aandelen tegen flink lagere prijzen verkocht ondanks dat de dag nog positief begon.

Rond 16.30 uur stond de Dow Jones-index van de dertig grote ondernemingen 4,1 procent lager. Technologiebeurs Nasdaq verloor 3,2 procent en de S&P 500-index stond 3,8 procent in de min.

Nadat de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag grote steunmaatregelen aankondigde, waren beleggers nog positief gestemd. Maar de precieze details over het plan ontbreken nog steeds. Ondertussen verspreidt het COVID-19-virus zich verder en lijken Europese overheden de uitbraak niet te kunnen controleren.

In Europa verdwenen de winsten van woensdagochtend. Zo noteerde de AEX-index in de ochtend ruim 2 procent hoger, maar stond de index rond 16.30 uur onveranderd. De Duitse DAX-index stond licht lager, maar de Britse FTSE 100 stond maar liefst 4 procent in de min.