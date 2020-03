Lufthansa schrapt van eind maart tot eind april 23.000 vluchten vanwege de uitbraak van het coronavirus, maakt de Duitse vliegmaatschappij woensdag bekend. Lufthansa verwacht in de komende weken nog meer vluchten te annuleren.

Het gaat om 23.000 vluchten in de periode 29 maart tot 24 april. De maatregelen van de vliegmaatschappij raken vooral vluchten in Europa, Azië en het Midden-Oosten, schrijft Lufthansa.

De luchtvaartbranche wordt hard geraakt door de uitbraak van het COVID-19-virus. De vraag naar vliegtickets is de laatste weken ingestort, waardoor verschillende maatschappijen ervoor kiezen om vluchten met weinig passagiers te schrappen. Zo kondigde KLM in februari aan tot eind maart niet meer naar China te vliegen en vliegen verschillende luchtvaartmaatschappijen tot begin april niet meer op Italië.

Waarschijnlijk zullen luchtvaartmaatschappijen er in de komende periode nog vaker voor kiezen om vluchten te schrappen. De Europese Commissie maakte dinsdag namelijk bekend de slotregels tijdelijk op te willen schorten. Daarin is bepaald dat luchtvaartmaatschappijen in een seizoen minimaal 80 procent van hun slots moeten benutten. Doen ze dat niet, dan lopen ze het risico deze slots in het volgende seizoen weer te verliezen.

Door het risico op het verliezen van start- of landingsrechten weg te nemen, zullen luchtvaartmaatschappijen er sneller voor kiezen om vluchten te annuleren. Eerder moesten ze het verliezen van slots en de kosten van het schrappen van vluchten namelijk afwegen, maar dat hoeft door de stap van de Commissie niet langer.

