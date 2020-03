Nancy McKinstry, topvrouw bij databedrijf Wolters Kluwer, heeft de beloning over 2019 bijna zien verdubbelen. Een van de bestbetaalde bestuurders in de AEX-index krijgt voor de prestaties in 2019 een bedrag van opgeteld 8 miljoen euro. Vorig jaar ontving ze 4,7 miljoen euro.

McKinstry kreeg een vaste beloning van in totaal 1,6 miljoen euro en een variabele beloning van 6,3 miljoen euro.

Verder ontving de topvrouw, al jaren een van de bestbetaalde bestuurders in de AEX-index, een vergoeding van 157.000 euro voor belastinggerelateerde kosten. Hiermee bestaat ongeveer vier vijfde van haar beloning uit variabele beloningen.

Het verschil met 2018 ontstaat doordat toen nog ruim 3 miljoen euro loonbelasting moest worden betaald over de jaren 2016 en 2017.