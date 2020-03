De Nederlandse regering is in gesprek met haar Franse evenknie over de mogelijke verkoop van het Nederlandse belang in luchtvaartmaatschappij KLM. Dat zegt de Franse ambassadeur Luis Vassy woensdag in een interview met Het Financieele Dagblad (FD) en BNR. De Nederlandse Staat heeft momenteel een aandeel van een kleine 6 procent in KLM.

Volgens het FD insinueert de Franse ambassadeur dat de verkoop van het Nederlandse aandeel van de luchtvaartmaatschappij nodig is om nadere afspraken te maken met de Fransen over de Nederlandse invloed binnen moedermaatschappij Air France-KLM.

De Nederlandse overheid kocht vorig jaar voor in totaal 744 miljoen euro 14 procent van Air France-KLM, de Fransen hebben ook ongeveer 14 procent van het concern in handen. De Nederlandse Staat hield echter vast aan haar aandeel van 5,9 procent in KLM, terwijl de Fransen de afgelopen jaren hun belang in Air France helemaal afgebouwd hebben. De Franse regering vindt dat verschil oneerlijk en vindt dat Nederland ook afstand moet nemen van hun belang in KLM.

"De Franse staat heeft alleen aandelen in Air France-KLM. De Nederlandse Staat heeft óók nog aandelen in dochtermaatschappij KLM zelf. Daarmee is een onevenwichtige situatie ontstaan, waarnaar gekeken moet worden. Dat is het doel van de discussie die nu wordt gevoerd", aldus ambassadeur Vassy tegen FD.

Een woordvoerder van het ministerie van Financiën kan niet bevestigen dat er momenteel wordt gesproken over de mogelijke verkoop van het aandeel, maar zegt wel dat verkoop van het belang in KLM al tijden een wens is van de Fransen. "Voor de Nederlandse Staat is het doel steeds helder: invloed hebben en een gelijkwaardige positie met de Franse staat", aldus het ministerie.