De Bank of England (BoE), de Britse centrale bank, heeft de belangrijkste rentestand woensdag flink verlaagd om de economie te ondersteunen terwijl het land in de ban is van de coronavirusuitbraak. BoE verlaagt de rentestand met 50 basispunten, van 0,75 procent naar 0,25 procent.

De centrale bank schrijft dat niet duidelijk is hoe groot het effect van het coronavirus zal zijn, maar dat de economische activiteit in het Verenigd Koninkrijk in de komende maanden hoogstwaarschijnlijk zal afnemen als gevolg van de virusuitbraak.

Naast het verlagen van de rente maakt de centrale bank geld vrij om bedrijven bij te staan. BoE verlaagt ook de hoeveelheid kapitaal die een bank in kas moet houden; die maatregel moet banken stimuleren om meer geld uit te lenen.

"De rol van de Bank of England is om het Britse bedrijfsleven en huishoudens bij te staan in tijden van een economische schok die omvangrijk kan zijn, maar ook tijdelijk is. De aangekondigde maatregelen zullen bedrijven helpen om zaken te blijven doen en ervoor zorgen dat werkenden hun baan houden", schrijft de centrale bank in een verklaring.

Het is de eerst keer sinds 2016 dat de centrale bankiers instemmen met een renteverlaging.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.