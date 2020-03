Staalfabrikant Tata Steel gaat minder werknemers ontslaan in Europa dan eerder gedacht. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door Het Financieele Dagblad (FD) op basis van een interne mail van de Europese directeur Henrik Adam.

De reorganisatie van Tata Steel Europe zou in eerste instantie 3.000 banen kosten, maar daar blijven er nu nog 1.250 van over, bevestigt een woordvoerder van Tata. De reorganisatieronde zou in eerste instantie 1.650 banen bij het staalconcern in IJmuiden kosten. Hoeveel daar nu nog van overblijven, is niet bekend.

Volgens Tata kunnen de banen gered worden door maatregelen zoals het "niet vervangen van medewerkers die met pensioen zijn gegaan of ons bedrijf hebben verlaten".

"Hoewel het goed nieuws is dat we de impact op onze huidige werknemers kunnen minimaliseren, moeten we snel vooruitgang boeken om de toekomst van ons bedrijf veilig te stellen", stelt Adam in de interne brief.

Met de reorganisatie wil het staalconcern het negatieve bedrijfsresultaat van vorig jaar omdraaien en verhogen met 650 miljoen Britse pond (740 miljoen euro).