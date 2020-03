De AEX-index is dinsdag ruim 1 procent lager gesloten nadat de beurs het grootste deel van de dag fors hoger stond.

Bij de sluiting van de beurs stond de AEX-index 1,21 procent lager dan maandag, toen de beurs al een flinke keldering doormaakte. Andere beurzen in Europa stonden soms nog nipt in de plus, maar soms al in verlies. De Britse index stond nog wel licht in het groen met een plus van 0,9 procent.

Aandelenmarkten vonden in de ochtend de weg omhoog nadat de Amerikaanse president Donald Trump erop hintte dat er economische steunmaatregelen komen.

Die moeten de economische gevolgen van het coronavirus verzachten, maar in de middag ontstonden geruchten dat Trump nog helemaal geen plan heeft. Later op de dag is hier een persconferentie over.

Beleggers in de Verenigde Staten begonnen de optimistisch, doken in het rood en schoten omstreeks 17.30 toch weer in het groen. De S&P 500-index, de Nasdaq-index en de Dow Jones-index wonnen 0.5 procent tot 1,2 procent na de dramatische beursdag van maandag.