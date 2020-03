Brussel schort slotregels voor luchtvaartmaatschappijen tijdelijk op, zegt de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen dinsdag. Momenteel vliegen veel vliegmaatschappijen door de dalende vraag vanwege het coronavirus met halflege toestellen door Europa om zo te voorkomen dat ze slots op vliegvelden verliezen. Het is niet duidelijk hoe lang de slotregels opgeschort zijn.

Slotregels regelen de tijdsperiode waarbinnen een vliegtuig mag opstijgen of landen op een luchthaven. In deze regels is bepaald dat luchtvaartmaatschappijen in een seizoen minimaal 80 procent van hun slots moeten benutten. Doen ze dat niet, dan lopen ze het risico deze slots in het volgende seizoen weer te verliezen.

Door de regelgeving zijn vliegmaatschappijen dus niet happig om vluchten te schrappen, ondanks dat het ze mogelijk meer geld kost om wel te vliegen. Door de slotregels tijdelijk op te schorten geeft Von der Leyen de Europese luchtvaart lucht.

"We willen het tijdelijk makkelijker maken voor maatschappijen om hun slots te behouden", aldus de Commissie-voorzitter. Ook zal het de CO2-uitstoot verlagen doordat zogeheten 'ghost flights', vrijwel lege vliegtuigen, niet meer de lucht in hoeven, aldus Von der Leyen.

Vorige week riep luchtvaartbrancheorganisatie IATA luchtvaartautoriteiten wereldwijd al op om slotregels op te schorten voor de rest van 2020 vanwege het COVID-19-virus.

