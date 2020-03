Het is groot nieuws, maar kenners wisten allang dat het eraan zat te komen: Amazon introduceert de langverwachte Amazon-winkel in Nederland. In alle landen waar het concern zijn intrede deed, heeft het bedrijf zijn stempel gedrukt op de e-commercemarkt.

Gebeurt dat ook in Nederland, waar al een ontwikkelde mark met gevestigde partijen is? Liggen Coolblue en bol.com hier ook wakker van?

"Wat zij goed doen - en dan vooral bol.com - is een bepaalde nationale identiteit uitstralen", zegt Jos Eeland. Hij is partner bij Simon-Kucher, een adviesbureau voor commerciële strategie en prijsbeleid. "Deze partijen hebben e-commerce in Nederland in een vroeg stadium ver weten te brengen."

Het zal dan ook nog niet zo makkelijk zijn voor Amazon om hier voet aan de grond te krijgen, denkt Eeland. De Amerikaanse gigant is al groot in Duitsland, maar de intrede daar was anders. Toen Amazon naar Duitsland kwam, was de Duitse e-commercemarkt een stuk minder ontwikkeld dan de Nederlandse markt nu is.

Lagere prijzen door komst Amazon

Naar verwachting leidt de komst van Amazon tot lagere prijzen. Volgens Eeland blijkt uit onderzoek dat de prijzen met 10 procent moeten dalen om een grote groep consumenten op de lange termijn te laten overstappen naar Amazon.

Die prijsdaling kan heel selectief zijn. Amazon blinkt uit in machine learning, legt de adviseur uit. Met data van consumentengedrag en de prijzen van concurrenten ontwikkelen algoritmes de prijzen die het op dat moment het beste doen.

Nu zijn die prijzen nog niet extreem agressief, merkt Eeland op. "Maar dat zou ook kunnen komen doordat hun algoritmes nog niet optimaal werken." Het kan zijn dat die prijzen de komende weken verder gaan dalen.

Amazon Prime als troef

Eén troef is nog niet eerder gespeeld op de Nederlandse markt: Amazon Prime. "Daar is geen precedent voor in Nederland."

Hoe dit voor andere online winkels gaat uitpakken, is de vraag. Thuiswinkel.org-directeur Wijnand Jongen vertelde eerder aan NU.nl te verwachten dat het goed is voor de Nederlandse e-commercemarkt. "De taart is nog lang niet op", aldus Jongen. Volgens Eeland is dat maar de vraag. De groei kan ook over de rug van andere online verkopers worden gerealiseerd.

En in een prijsoorlog kan Amazon als internationale speler met diepe zakken het misschien wel langer uithouden. In 2018 behaalde het concern een omzet van maar liefst 232,9 miljard dollar (bijna 203,3 miljard euro). Ter vergelijking, de gehele Nederlandse e-commercemarkt is waarschijnlijk iets meer dan 25 miljard euro groot.

Kledingverkoop bij bol.com

Concurrenten lijken zich dan ook al te roeren. Volgens Het Financieele Dagblad (FD) wordt er bij Ahold Delhaize, het moederbedrijf van bol.com, rekening gehouden met de komst van de Amerikaanse webwinkelreus. Zo gaat de commissie die derde partijen moeten betalen om via bol.com te verkopen vanaf maart omlaag.

Ook is bol.com kleding gaan verkopen, net zoals Amazon. Grote merken zoals ABOUT YOU, Zeeman, JACK & JONES, Miss Etam en Claudia Sträter werden binnengehaald. Volgens bol.com-directeur winkels Margaret Versteden is dit toeval: "We werken hier al jarenlang naartoe."