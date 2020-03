De Amerikaanse aandelenbeurzen op Wall Street zijn dinsdag flink hoger aan de dag begonnen, na maandag de slechtste beursdag sinds de financiële crisis in 2008 te hebben geleden. Beurzen over de gehele wereld gingen maandag keihard onderuit na toenemende zorgen over de economische gevolgen van het coronavirus en de crash van de olieprijs.

De S&P 500-index opende de dag ruim 3 procent hoger, de Nasdaq- en Dow Jones-indices kregen er respectievelijk 2,9 en 3 procent bij. De beurzen werden gestuwd door hoop dat de Amerikaanse regering mogelijk in zal grijpen om de economie te stimuleren.

De winsten van dinsdag vallen in het niet van de verliezen van maandag. De toonaangevende S&P 500-index verloor bij het sluiten van de beurs 7,60 procent. De index beleefde daarmee de slechtste dag sinds de financiële crisis van december 2008. De Dow Jones- en Nasdaq-indices sloten respectievelijk 7,79 procent en 7,29 procent lager.

Europese beurzen herstelden ook enigszins. De AEX-index stond omstreeks 15.00 uur 1,9 procent hoger. Maandag leed de index met een min van 7,7 procent nog het grootste verlies sinds het Brexit-referendum van juni 2016. Ook de Duitse DAX-index en Britse FTSE100 gingen respectievelijk met 1,7 en 1,6 procent omhoog.