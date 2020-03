De helft van het personeel van ABN AMRO werkt vanaf woensdag thuis. De bank heeft alle teams in tweeën gesplitst om eventuele verspreiding van het coronavirus onder het personeel tegen te gaan.

ABN AMRO wil voorkomen dat hele teams uitvallen in het geval van een besmetting onder het personeel, zo bevestigt woordvoerder Jarco de Swart na berichtgeving van Het Financieele Dagblad (FD). De maatregel geldt voor alle medewerkers, inclusief het bestuur. Uitzonderingen worden gemaakt voor enkele lokale filialen, omdat daar anders een personeelstekort ontstaat.

ABN AMRO heeft ruim achttienduizend werknemers, van wie 80 procent in Nederland werkzaam is. Het opdelen van het personeel is een van de maatregelen die de bank neemt. "Alle teams worden opgedeeld in een team A en een team B", licht De Swart toe. "De ene week werkt A thuis, de week daarna team B."

Daarnaast worden de twee Amsterdamse hoofdkantoren, aan de Gustav Mahlerlaan en de Foppingadreef, opgesplitst in twee delen. Werknemers uit het ene deel mogen niet in het andere deel komen. Linten en aparte ingangen scheiden de twee delen van elkaar. Op deze manier hoeft de bank in het geval van een besmetting maar een deel van het gebouw te ontruimen.

"De maatregelen vragen een andere manier van werken", zegt De Swart. "We hebben getest met het netwerk en we zijn goed voorbereid." De bank heeft nog geen einddatum voor de maatregelen in beeld; dat hangt af van de ontwikkeling van het virus in Nederland.

Een werknemer van ABN AMRO bleek tijdens een vakantie in Noord-Italië het coronavirus te hebben opgelopen. Zij bleef na haar vakantie thuis en is inmiddels aan de betere hand. De maatregelen van de bank zijn dus uit voorzorg genomen.

