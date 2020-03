Twitter en de activistische investeerder Elliott Management hebben een vredesakkoord getekend zodat oprichter en topman Jack Dorsey kan aanblijven. Wel wordt een directeur van Elliott benoemd in het bestuur van Twitter.

Vorige week werd bekend dat Elliott Management een groot belang in het socialemediaplatform had genomen om te lobbyen voor het vertrek van Dorsey, een van de oprichters van Twitter.

Met de stap houdt Elliott invloed op de gang van zaken bij Twitter, maar krijgt het bedrijf ook tijd om een nieuwe langetermijnstrategie te bedenken.

Elliott Management is in Nederland bekend als belager van AkzoNobel. In 2017 wilde de investeerder dat het bedrijf met concurrent PPG in overleg zou treden over een mogelijke verkoop, maar Akzo-bestuurders hadden hier geen behoefte aan. Elliott probeerde daarna op een agressieve manier van die bestuurders af te komen.