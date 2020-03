Amazon is dinsdag van start gegaan met de Nederlandse winkel. Amazon.nl verkocht eerder alleen nog boeken. Voor andere producten konden Nederlandse consumenten terecht bij de vertaalde Duitse winkel.

Klanten kunnen vanaf dinsdag op Amazon.nl terecht voor producten in ruim dertig categorieën zoals computer, elektronica, muziek, sport en wonen.

Via het platform verkopen duizenden Nederlandse bedrijven. In totaal zijn miljoenen producten via het Nederlandse platform te koop en Amazon wil dit verder uitbreiden.Op Amazon-sites wordt 58 procent van de spullen via de partners geleverd, de rest zijn producten van Amazon.

"Vandaag is slechts het begin van Amazon.nl", aldus Roeland Donker, landenmanager bij het bedrijf. "We werken dagelijks keihard aan het uitbreiden van ons assortiment."

Eerder werd al duidelijk dat Amazon met een volledig platform naar Nederland zou komen. Begin dit jaar konden bedrijven die hun producten aan de man wilden brengen via Amazon.nl zich al aanmelden bij de webgigant.

Amazon is al een van de grotere webwinkels van Nederland. Volgens cijfers van het Nederlands Online Bereik Onderzoek (NOBO) van Vinex ontving de site in januari zo'n 3,8 miljoen bezoekers.

De Nederlandse klanten worden vanuit een distributiecentrum net over de grens in Mönchengladbach voorzien. In heel Europa heeft Amazon 45 distributiecentra. In Nederland werken een paar honderd mensen bij Amazon, verdeeld over de kantoren in Den Haag en Amsterdam.